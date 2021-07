A Boldmen apresentou a sua mais recente criação, o CR4. Este roadster tem como base o bem conhecido BMW Z4.

Quer um BMW Z4 fora do comum? Talvez a Boldmen, preparadora alemã, pode ter o que procura. Para quem não conhece, a Boldmen foi criada por Michael Kas, que trabalhou para a RUF e Alpina, Harald Kas e Friedhelm Weismann, o co-fundador da empresa Wiesemann. Ou seja, apesar de ser o seu primeiro projeto, tem homens extremamente experientes e com conhecimentos no mundo das modificações. Tendo em conta que tanto a Alpina como a Wiesemann são especializadas na BMW, não é de estranhar que o primeiro trabalho tenha como base um modelo da marca alemã. O denominado Boldmen CR4, um roadster de dois lugares, tem como base um BMW Z4, contudo, é bastante diferente.

Como pode ver na galeria, temos um visual distinto, com o principal destaque a ter de ser dado ao desaparecimento da grelha “duplo rim” na dianteira em detrimento de uma nova. Esta é ladeada por duas grandes entradas de ar. Na traseira diferencia-se em praticamente tudo, com a bagageira a ter uma espécie de asa”. Encontramos ainda farolins inovadores e quatro saídas de escape.

Debaixo do capot, o Boldmen CR4 apresenta o bloco seis cilindros em linha de 3.0 litros turbo, o mesmo utilizado no Z4 M40i, mas com um novo valor de potência: 408 cv e 610 Nm de binário. Por fim, apenas vão ser produzidas 20 unidades em 2021, que serão acompanhadas por 80 em 2022. O preço arranca nos 185 mil euros.