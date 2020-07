A BMW tinha anunciado em março que os seus planos incluíam o lançamento de um X5 com pilha de combustível a hidrogénio. Pelo visto o carro vai chegar em 2022 e chamar-se-á X5 i Hydrogen NEXT, tal como o protótipo revelado em Frankfurt em 2019.

Este lançamento está em linha com uma estratégia que começou a ser colocada em prática pelo grupo PSA e que vários construtores começam a usar: lançar a maior escolha possível em termos de mobilidade até que haja uma tendência que destaque uma delas e a massifique.

Ou seja, a ideia é oferecer modelos com motores de combustão interna, híbridos suaves, híbridos, híbridos Plug In, 100% elétricos a bateria e elétrico com pilha de combustível a hidrogénio. E depois de alguma tibieza da casa de Munique, a chegada de Oliver Zipse ao cargo de CEO veio acelerar a pesquisa e desenvolvimento da tecnologia da pilha de combustível, com o alemão a deixar-se levar pelo entusiasmo ao dizer que “pode ter o potencial de ser um dos pilares da gama da BMW.”

O hidrogénio tem inúmeras vantagens: o reabastecimento é tão rápido como num carro a gasolina ou gasóleo (3 a 4 minutos), oferece maiores autonomias e do escape só sai água. O reverso da medalha está nos elevados custos de desenvolvimento, na instabilidade do hidrogénio e na necessidade de reforçar a segurança.

A Alemanha quer liderara pesquisa e desenvolvimento da tecnologia e colocou em cima da mesa um plano que tem lá dentro 7 mil milhões de euros para apoiar a indústria interna alemã. O maior mercado europeu tem como objetivo a produção de 5 gigawatts de hidrogénio até 2030, duplicando a partir de 2035.

O BMW X5 i Hydrogen NEXT está a ser desenvolvido em parceria com a Toyota e terá uma potência de 374 CV e poderá estabelecer a base para um X7 i Hydrigen NEXT lá para 2025.