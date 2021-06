A BMW apresentou no Salão Automóvel de Frankfurt de 2019 o protótipo BMW X5 i Hydrogen NEXT. Este veículo, que deverá chegar em 2022, é a aposta da marca bávara para a entrada no mundo das pilhas de combustível a hidrogénio. Agora, a BMW anunciou que o protótipo vai começar a realizar testes em estrada na Europa. Engenheiros e condutores vão estudar a performance da motorização com pilha de combustível, entre outras vertentes, um dos passos mais importantes antes do lançamento no próximo ano.

O BMW X5 i Hydrogen NEXT vai contar com a motorização elétrica que conjuga a tecnologia de pilha de combustível com o sistema elétrico eDrive de última geração, ou seja, o mesmo que podemos encontrar no novo iX3, junção essa que gera uma potência total de 374 cv.