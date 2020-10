O BMW X2 vai receber uma nova edição especial em 2021. A denominada M Mesh Edition acrescenta detalhes exclusivos ao SUV alemão. Começando pelo exterior, pode personalizá-lo em cinco cores diferentes, sendo o Brooklyn Grey Metallic uma cor exclusiva desta edição. Para além disso, os clientes podem personalizar os SUV com autocolantes decorativos (sem custos adicionais), em laranja ou preto, que se podem ver nas portas, para-choques e capot. Destaque ainda para a grelha com padrão tridimensional (idêntico ao M35i) e as jantes específicas de 19 polegadas.

Passando para o interior, a M Mesh Edition mantém o esquema de duas cores. Os bancos desportivos utilizam pespontos em laranja, detalhe esse visível em outros detalhes como nas portas. As embaladeiras recebem um lettering especial, enquanto os pedais são em aço inoxidável. Tudo isto é acompanhado por um bom recheio de equipamento de série, como por exemplo navegação, bancos dianteiros aquecidos e elétricos ou câmara traseira.

Por fim, a nova edição especial pode ser equipada com praticamente toda a gama de motores. Falamos do 18i (140cv), 20i (192 cv), 16d (116 cv), 18d (150 cv) 20d (190 cv) e, nos híbridos plug-in, o xDrive25e com 220 cavalos.