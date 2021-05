BMW X1 xDrive25e – Ensaio Teste

Texto: Guilherme André

O melhor BMW X1 que podemos ter?

A eletrificação está cada vez mais presente na indústria automóvel e, em alguns casos, as versões apoiadas por algum tipo de propulsor elétrico são as melhores da gama. Neste ensaio, testámos o BMW X1 xDrive25e, a versão híbrida plug-in do SUV mais pequeno da marca bávara que, para além de ser o mais potente e o que tem o menor valor de emissões CO2, é ainda acompanhado por tração integral. Será esta a melhor variante da gama X1?