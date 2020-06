BMW X1 sDrive16d – Ensaio Teste

Pode a BMW ter chocado alguns quando lançou o X1, mas a verdade é que o carro que se assemelhava muito ao Série 1 e cumpriu um ciclo de vida de seis anos com mais de 820 mil unidades. Isto com um carro que não era dos mais atraentes, tinha um comportamento que não estava á altura dos pergaminhos da BMW e alguma falta de requinte que não se perdoa a uma marca como a Bayerisch Motoren Werk, a BMW. Claramente, o primeiro X1 foi um rascunho mal amanhado que poderia ter feito mais mal que bem à marca alemã. Foi um período estranho da BMW, que está a tentar com produtos cada vez mais perto daquilo que é o ADN da casa de Munique. A segunda geração é um carro muito diferente e, também, muito melhor e neste ensaio á versão mais baixa em termos de motor diesel, isso fica evidente.