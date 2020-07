“Em 10 anos, o objetivo é ter um total de 7 milhões de veículos eletrificados do BMW Group na estrada, sendo que um terço deles devem ser 100% elétricos.” Esta frase do comunicado lançado pela BMW no dia de ontem, deixa tudo claro.

E de acordo com estes objetivos, a BMW vai oferecer versões 100% elétricas para o X1 e para o Série 5, num esforço que será acompanhado por mais um SUV inspirado pelo protótipo iNext. Além do veterano i3, a BMW oferecerá o Mini Cooper SE, o BMW iX3 e o BMW i4, além do SUV que poderá ser conhecido como iX.

Contas feitas, a BMW terá 25 modelos eletrificados nas estradas mundiais até 2023, metade deles 100% elétricos. Quanto a datas para o lançamento do X1 e Série 5 elétrico, o CEO da BMW não abriu o jogo, sabendo-se, apenas, que ambos os modelos terão, no futuro, quatro variantes de propulsão: gasolina, gasóleo (com hibridização ligeira com tecnologia de 48 volts), híbrido Plug In e 100% elétrico.