Pela primeira vez, o M3 vai ganhar uma versão familiar em forma de carrinha, seta apontada à Audi RS4 Avant.

Os primeiros protótipos já estão em pleno trabalho de desenvolvimento e teste de soluções, tendo a casa de Munique, num comunicado, referido que a versão desportiva do Série 3 Touring é “um sonho tornado realidade que irá adicionar incomparável diversidade á gama M.”

Ora, a gama M receberá, para lá do M3 e do M4 (com apresentação aprazada para setmbro), mais o M4 Cabrio, a M3 Touring, que será uma novidade absoluta. Quanto a detalhes, quase nada! Mas está confirmado o seis em linha sobrealimentado com 3 litros de cilindrada, ou seja, se tudo for igual ao M3, a potência será de 480 CV e 600 Nm na versão “normal”. A BMW também confirmou que a carrinha terá a mesma assinatura dos outros carros da divisão M, ou seja, vias largas com cavas das rodas alargadas, amplas entradas de ar dianteiras e quatro saídas de escape.

Infelizmente, o M3 Touring só deverá chegar ao mercado daqui a dois anos, pois o carro só agora entrou no processo de ensaios que devem levar dois anos. Recordamos que em 34 anos de história do M3, nunca houve uma carrinha, apenas um estudo perfeitamente industrializável em 2000, que chegou a ser mostrado aos jornalistas, mas não passou disso mesmo. Já o M5 teve duas edições de carrinhas: a primeira com a segunda geração do M5 (entre 1992 e 1995) e a segunda com a quarta geração do M5 (entre 2006 e 2010).