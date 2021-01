Em 2021 a BMW celebra 20 anos desde o lançamento do sistema de infotainment iDrive que foi instalado pela primeira vez num veículo de produção no Série 7 (E65). Agora, a marca alemã vai recorrer ao Consumer Electronics Show 2021 (CES) para revelar a nova geração do sistema que vai estrear no SUV elétrico iX. De acordo com a BMW, o sistema segue o atual software, mas leva “a crescente relação entre um BMW e o seu motorista a um novo nível”.

Revela ainda que o novo sistema “preenche perfeitamente a lacuna entre a tecnologia analógica e digital” e, por isso, podemos esperar uma mudança de paradigma graças ao aumento da complexidade dos automóveis atuais. “A inteligência digital foi introduzida nos veículos através de sensores otimizados que percebem e analisam o que existe ao redor.”. Deste modo, o carro vai ter acesso a ainda mais informações de perigo que, posteriormente, serão enviadas para o motorista. Por fim, a BMW revela ainda que um dos recursos desta nova geração é a possibilidade de prever uma vaga de estacionamento em um destino específico.

De relembrar que o CES 2021 vai decorrer de forma online e começa hoje (11 de janeiro) e decorrerá até quinta-feira (14 de janeiro de 2021) num evento exclusivamente online.