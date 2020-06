O AUTOMAIS tinha revelado ontem a forma do novo M5, a BMW antecipou a revelação da nova versão do desportivo do Série 5.

O BMW M5 está declinado em duas versões, a normal e a Competition, que utilizando o mesmo V8 de 4.4 litros biturbo, têm 600 e 625 CV, respetivamente, mas com o mesmo binário de 750 Nm. Ambos utilizam a caixa M Steptronic com sistema Drivelogic e a tração integral M xDrive, que oferece um modo de condução diferenciado que transforma o sistema em puro tração traseira.

A suspensão dispõe dos amortecedores utilizados no M8 Gran Coupé e o chassis recebeu novas afinações. A versão Competition do M5 está sete milímetros mais perto do chão que o M5 e tem diferenças nas molas e amortecedores, para encaixar a potência extra e que permite maior eficácia em pista.

No que toca ao desempenho, o M5 chega dos 0-100 km/h em 3,4 segundos e passa pelos 200 km/h em meros 11,1 segundos. Já o M5 Competition faz os mesmos exercícios em 3,3 e 10,8 segundos, respetivamente. No que toca aos consumos, o M5 está homologado, segundo o protocolo WLTP, com consumos entre 10,6 – 10,5 l/100 km e emissões de CO2 entre 242 e 239 gr/km. Já o M5 Competition gasta exatamente o mesmo e emite as mesmas gramas por quilómetro de CO2 do M5.

Quanto ao estilo, o M5 herda as mesmas alterações do Série 5, ou seja, o duplo rim está maior, não tem moldura cromada, mas sim negra, com os logótipos M5 ou M5 Competition. O para choques foi redesenhado com maiores entradas de ar e o local para o radar do cruise control adaptativo. Os faróis são iguais aos do Série 5, com tecnologia Full LED e a opção pelos Laserlight da BMW. Na traseira, os farolins são LED e há a opção “Shadowline” que adiciona a cor preta ao “L” formado pelas óticas. Quatro saídas de escape agrupadas em duas saídas duplas, extrator e para choques redesenhado, completam as diferenças na traseira.

O interior do M5 recebe um ecrã de 12,3 polegadas para melhor controlar a “miríade de funções” (palavras da BMW!) do sistema de ajuda à condução da BMW e do sistema M xDrive. Os dois botões de controlo vêm do BMW M8, com o botão M a permitir que o condutor possa alternar entre o modo Road e Sport. O M5 Competition oferece o modo Track, para utilização em pista.

O carro tem duas cores novas (vermelho Motegi e Cinzento Brands Hatch) e várias novidades em termos de acabamentos da BMW Individual. As jantes são de 19 polegadas (pneus 275/40 ZR19 à frente e 285/40 ZR19 atrás) para o M5 e jantes de 20 polegadas (pneus 275/35 ZR20 à frente e 285/35 ZR20 atrás) para o M5 Competition. Depois há como opção as jantes de 20 polegadas do BMW M8. Estão disponíveis os travões M Compound em carbono cerâmico com maxilas pintadas de azul, preto ou vermelho. O BMW M5 custa, na Alemanha, 120.900 euros e o M5 Competition fica por 129.900 euros. Desconhecem-se os preços em Portugal e quando o carro estará disponível entre nós.