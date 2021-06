A BMW decidiu atualizar os X3 e X4 com pequenas alterações ao nível de design e de equipamento. Começando pelo exterior, encontramos uma grelha “duplo rim” de maiores dimensões, enquanto os faróis e farolins em LED foram redesenhados. Os dois modelos vão ter como opção o equipamento M Sport que garante uma moldura da grelha em preto para enfatizar o aspeto mais desportivo. Quanto ao interior, o estilo é agora semelhante ao apresentado no novo Série 4 e, por isso, encontramos um painel de instrumentos digital ladeado por um ecrã central de 12,3 polegadas. Numa zona inferior, a BMW continua a apostar em comandos físicos para a climatização.

Passando para as motorizações, a BMW vai oferecer os X3 e X4 sempre com soluções eletrificadas: mild-hybrid de 48V e híbrido plug-in. Na oferta Diesel, todos mild-hybrid, encontramos as versões xDrive20d com 184 cv, xDrive30d com 286 cv e M40d com 340 cv. Já a oferta a gasolina é composta pelas versões xDrive20i com 180 cv, xDrive30i chega aos 245 cv e o M40i aos 360 cv. Por fim, a versão híbrida plug-in, xDrive30e, garante um total de 292 cv e permite percorrer até 50 km em modo 100% elétrico.