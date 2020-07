Os novos automóveis estão cada vez mais carregados de novas tecnologias e exemplo disso mesmo está no renovado BMW Série 5, BMW M5 e M5 Competition e no futuro Série 4. O “Remote Engine Start” é um sistema que permite ao proprietário do carro ligar o motor até 15 minutos antes através da aplicação “BMW ConnectedDrive”. Isto permite que o interior sejam também, aquecido ou refrigerado para que quando os utilizadores entrarem no carro, este esteja à temperatura ideal desejada.

A BMW diz que a função pode ser, também, acionada via chave inteligente da BMW numa distância entre 30 a 70 metros. E se o carro tiver bancos aquecidos e ventilados e aquecimento do volante, estas podem ser acionadas remotamente.

Os veículos que não estejam equipados com esta função, mas tenham a chave inteligente e o “Remote Software Upgrade”, podem ser atualizados através da BMW ConnectedDrive Store.