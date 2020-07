As imagens não deixam dúvidas: o novo BMW M4 terá a frente igual à do Série 4, ou seja, com o duplo rim em tamanho XXL.

Portanto, o M4 não terá uma carroçaria redesenhada por ser um carro desportivo, mantendo a frente. Porém, olhando melhor, percebemos que o duplo rim está ainda maior, com entradas de ar redesenhadas de cada lado do duplo rim. A frente será mais agressiva, reclamando a BMW que a grelha lembra o 328 de 1930. Uma ligação muito remota, mas aceitável.

Certo é que o carro terá cavas das rodas musculadas e alargadas e uma traseira semelhante à do Série 8. Atrás, as quatro saídas de escape são um clássico num difusor maior. Quanto ao motor, o M4 receberá, tal como o M3, o bloco de 3.0 litros com seis cilindros e mais de 500 CV com versão Competition.

A maior novidade é que a BMW vai juntar ao M3, ao M4 e M4 Cabriolet, um M4 GranCoupé, total novidade na gama M. O motor 3.0 litros também é novo, pois é um desenvolvimento da anterior unidade e que é usado, atualmente, no BMW 440i, por exemplo.