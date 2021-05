Com a BMW a manter a carroçaria Cabrio na nova geração do Série 4, era uma questão de tempo até à mesma ganhar uma versão desportiva M. Agora, a marca alemã revelou o BMW M4 Competition xDrive Cabrio para quem gosta de desfrutar de 510 cv com os cabelos ao vento. Tal como acontece no BMW M4 Competition, que já testámos aqui no Automais, o Cabrio está equipado com o motor seis cilindros em linha de 3.0 litros biturbo que debita 510 cv e 650 Nm de binário.

A transmissão automática de oito velocidades M Steptronic transmite a potência às quatro rodas motorizes, o que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos. Ainda assim, a BMW faz questão de referir que esta nova solução vai ter, tal como acontece no M5 e M8 xDrive, o modo 2WD, um dos três disponíveis. Por fim, a marca alemã revela que o BMW M4 Competition xDrive Cabrio começa a ser produzido em julho de 2021 e as primeiras unidades chegam ainda durante o verão.