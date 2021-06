Lançado na segunda metade dos anos 80, o BMW M3 E30 chegou como a primeira geração de um modelo que se mantém aos dias de hoje e que, recentemente, tivemos a possibilidade de ensaiar. Hoje, o M3 E30 é um clássico com uma enorme procura e, por isso, o preço a pagar por uma unidade não para de subir. A unidade deste ensaio trata-se de uma ainda mais especial visto que se trata de uma edição dedicada a Johnny Cecotto, um ex-piloto venezuelano que, para além de vencer o campeonato do mundo de motociclismo, passou ainda pela Fórmula 1 e DTM, esta última onde correu com o BMW M3 por várias temporadas. Esta edição especial chegou apenas em 1989 e contava com equipamento específico.

O principal destaque foi o aumento de potência do motor quatro cilindros de 2.3 litros que chegou aos 215 cv. A transmissão manual de cinco velocidades transmite a potência às rodas traseiras. No exterior, recebeu jantes BBS de 16 polegadas, tubos de escape cromados e um kit de carroçaria específico. A edição especial é ainda acompanhada pela cor “Azul Macao”. Por fim, se está interessado saiba que esta unidade, a 341 de 480 produzidas, está à venda pelo site Fast Classics por 118 mil euros. De referir ainda que o odómetro marca 140 mil quilómetros e pelas fotos aparenta estar num estado de conservação muito bom.

Fonte e fotos: Fast Classics