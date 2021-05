A próxima geração do BMW M2 deverá ser o último M a combustão pura e, ao que tudo indica, deverá manter a tração traseira, uma das características mais marcantes do desportivo alemão. Para além disso, o BMWBlog indica ainda que a produção do novo M2 deverá começar em dezembro de 2022, uma data posterior à apresentação da nova geração do Série 2 Coupé.

Este que é o M de tração traseira mais acessível da BMW vai manter o seis cilindros de 3.0 litros (o mesmo utilizados nos novos M3 e M4), com opção de caixa manual e caixa automática. Um dos rumores mais marcantes avançado pelo BMWBlog prende-se por um valor de potência que pode chegar aos 480/490 cv, ou seja, iria ser mais potente do que a versão base do M4. Contudo, todas estas informações ainda não foram confirmadas pela BMW.

Fonte: BMWBlog