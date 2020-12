O BMW M5 CS é um dos desportivos mais aguardados da marca alemã. De facto, aquela que será a versão mais “picante” do modelo deve ser revelada em janeiro de 2021, tal como podemos ver no vídeo em baixo. Markus Flasch, CEO da BMW M, apareceu em frente às câmaras com um M5 CS pronto para a revelação, mas ainda tapado. Ao longo do vídeo o líder da divisão desportiva da casa alemã mostra alguns detalhes do veículo, como é o caso da grelha específica com o novo logo “M5 CS”, bem como, jantes em bronze e travões carbocerâmicos com pinças de travão específicas para esta versão.

Tudo isto será acompanhado por um aumento de potência que chega aos 635 cavalos. Por outro lado, o M5 CS passou por uma “dieta” e apresenta-se 70 kg mais leve quando comparado com o M5 Competition. Apesar de não as vermos, Flasch anuncia que o CS vai ter bacquets em carbono na dianteira e bancos individuais na segunda fila de bancos, ou seja, será um desportivo de apenas quatro lugares.