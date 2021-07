O BMW Série 2 Coupé tem apresentação marcada para o próximo dia 8 de julho no Goodwood Festival of Speed, contudo, a marca alemã decidiu lançar um novo teaser para aguçar o interesse.

Numa altura em que nos encontramos a poucos dias da revelação do novo BMW Série 2 Coupé, marcada para o Goodwood Festival of Speed, a marca alemã decidiu deixar-nos mais um teaser. Tal como podemos ver em cima, não são revelados muitos detalhes, contudo, com um ligeiro ajuste de luminosidade percebemos que o guarda-lamas apresenta o logo M, ou seja, deverá ser revelado numa variante de cariz mais desportivo, mas inferior ao BMW M2. Para além disso, é um teaser que continua a “esconder” um dos componentes que suscita mais interesse. Falamos da grelha, cujo formato ainda não é conhecido. Por um lado, pode adotar algo semelhante ao novo Série 4, ou manter um design menor como o Série 2 Gran Coupé.

De relembrar que o novo BMW Série 2 Coupé mantém a tradicional tração traseira, ao contrário do que acontece com o Série 2 Gran Coupé, e vai ter versões com o motor seis cilindros em linha a gasolina da marca alemã. Como foi reconhecido na anterior geração, o Série 2 vai continuar a ser uma proposta feita para quem gosta de conduzir.