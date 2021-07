BMW iX3 – Ensaio Teste

Texto: Guilherme André

O X3 precisava de uma versão 100% elétrica?

Hoje, a eletrificação é a verdadeira tendência da indústria automóvel, tal como também o é a carroçaria SUV. Juntando os dois num só, a BMW decidiu aumentar a gama do X3 com o novo modelo 100% elétrico BMW iX3. Longe de ser o primeiro 100% elétrico da marca, título de esse que pertence ao já “veterano” BMW i3, o iX3 surge como a propulsão que faltava ao modelo, deixando assim o X3 com opções a combustão convencionais, híbrido plug-in e elétrico, algo que acontece pela primeira vez na história da BMW. Mas será que tem argumentos para vingar?