A BMW confirmou a data da apresentação do novo SUV elétrico iNext: 11 de novembro. Para já a marca bávara tem conseguido manter o segredo sobre este novo modelo, tirando algumas fotos espias, porém, as especificações continuam a ser uma incógnita. De acordo com o BMW Blog, o fabricante bávaro pretende apresentar a versão de produção ainda este ano e deve, alegadamente, ter três diferentes variantes. A mesma publicação revela que no topo da gama estará o SUV com autonomia entre os 600 e os 620 km de autonomia de acordo com o ciclo WLTP. Já a mais acessível deve rondar os 400 km.

Apesar de ainda não existirem dados oficiais e, por isso, não passarem de rumores, são números muito respeitáveis principalmente quando olhamos para os rivais diretos. Para além da apresentação marcada do iNext, podemos ainda contar com um anúncio especial da Mini no dia 17 de novembro.