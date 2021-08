O novo BMW i4 M50 é o primeiro M 100% elétrico da história.

A BMW e o campeonato do mundo de MotoGP andam de “mãos dadas” há alguns anos. De facto, a marca alemã é a responsável pelos safety car utilizados na competição. Agora, a BMW revelou que vai adicionar um novo membro à frota, mais precisamente o novo i4 M50, aquele que é o primeiro BMW M 100% elétrico. Este vai ser apresentado no Grande Prémio da Áustria e vai substituir o BMW i8 Safety Car no campeonato de motas elétricas, MotoE. Para já as fotos deste artigo não passam de teasers e só iremos conhecer todos os detalhes do novo safety car durante o GP.

“Com o BMW i4 M50, estamos a entrar numa nova era ao apresentar o primeiro M com uma motorização totalmente elétrica”, comenta Markus Flasch, CEO da BMW M. “Com o primeiro M EV, estamos a abrir caminho para um futuro no qual a combinação de veículos desportivos, de alto desempenho e eletrificação são um tema estimulante. Estamos a mostrar que tudo o que as pessoas valorizam na M – a típica experiência emocional de direção M, potência e dinâmica – também é possível num veículo totalmente elétrico. Não podia haver um safety car mais apropriado para MotoE do que o BMW i4 M50”, acrescentou.