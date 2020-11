A BMW iniciou os testes de estrada da versão atualizada do seu maior SUV, o X7. Assim, apenas dois anos depois da sua apresentação, a marca de Munique arrancou já com o desenvolvimento em ambiente real da nova versão do X7 esperada para 2022.

Apesar da atualização estética, tudo indica que se vai manter a linguagem de estilo um pouco controversa, graças a elementos como a enorme grelha dianteira. Já a iluminação parece dispor de novo desenho e colocação, mais abaixo, obrigando, claro, à adoção de um novo para-choques dianteiro.

Graças à extensa utilização do habitual vinil com padrão de camuflagem, é difícil analisar quais são as restantes principais diferenças visuais, mas na secção traseira deverão ser aplicadas modificações idênticas às encontradas na frente, quer no para-choques, quer a nível de iluminação.