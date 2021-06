A BMW revelou o novo Série 4 Gran Coupé. Esta que é a versão de quatro portas do modelo alemão, e também a preferida pelos consumidores, apresenta-se com dimensões superiores à anterior geração. De facto, conta com mais 143 mm de comprimento (4783 mm), 27 mm mais largo (1852 mm) e 53 mm mais alto (1442 mm). Tudo isto é acompanhado por uma distância entre eixos 46 mm superior (2856 mm). Sendo esta a versão para quem quer ter as características de estilo do Série 4, mas com argumentos para ser um carro de cariz mais familiar, apresenta-se com 470 litros de volumetria de bagageira e um espaço superior nos bancos traseiros.

Ao nível de design exterior, é em tudo semelhante ao que já conhecemos do novo Série 4 como é o caso da nova filosofia da grelha duplo rim, mas com a inclusão de duas portas extra. Destaque ainda para os faróis e farolins em LED e, no caso das unidades equipadas com M Sport, um visual ligeiramente mais desportivo. No interior, a BMW mantém os argumentos do Série 4, ou seja, recorre a um painel de instrumentos digital acompanhado por um ecrã central de 10,25 polegadas.

Relativamente à gama, nesta primeira fase de lançamento os clientes vão encontrar opções Diesel e gasolina. Começando pelo gasóleo, encontramos a versão 420d que está equipada com o motor quatro cilindros de 2.0 litros, com tecnologia mild hybrid 48V, que debita 190 cv. Esta variante pode ter tração traseira ou integral xDrive. Na gasolina surge o 420i (quatro cilindros de 2.0 litros com 184 cv) e o 430i que utiliza o mesmo motor quatro cilindros, mas chega aos 245 cv. A versão topo de gama é o M440i xDrive que recorre ao motor seis cilindros em linha a gasolina que debita 374 cv, potência essa transmitida às quatro rodas motorizes. Por fim, o novo BMW Série 4 Gran Coupé chega aos mercados em novembro de 2021.