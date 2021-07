A The Rival Rig, desenvolvida em parceria entre a BMW e a Rival Works, é uma cadeira gaming com mecanismos controlados por inteligência artificial.

Com o mundo gaming em claro desenvolvimento, principalmente na simulação de condução, há cada vez mais marcas a apostar em equipamentos para este tipo de mercado. Após a Bentley ter apresentado um volante de competição que também pode ser utilizado no mundo virtual, chegou agora a vez da BMW apresentar uma cadeira gaming. Desenvolvida em parceria entre a marca alemã e a Rival Works, este equipamento inclui uma série de sensores e mecanismos que são controlados e monitorizados por inteligência artificial.

Ou seja, a denominada The Rival Rig é capaz de se adaptar ao utilizador. De referir ainda que este equipamento de nova geração inclui um sistema de climatização e uma bacquet desenvolvida pela marca alemã. “O nosso objetivo passou por obter o máximo de conforto no assento, postura de mãos e cabeça, que permitisse ao jogador ficar imerso e experienciar uma sensação de leveza. É a oportunidade de uma vida para um designer trabalhar num projeto como este uma vez que conseguimos brincar com extremos no que diz respeito a tecnologia”, revelou o estúdio da BMW responsável pela cadeira.