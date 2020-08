O novo 545e xDrive está equipado com um motor de seis cilindros em linha a gasolina duplo turbo com 286 CV, quatro rodas motrizes e um motor elétrico com 109 CV.

Contas feitas, o novo BMW 545e xDrive oferece 394 CV e um binário de 600 Nm, distribuídos pelas quatro rodas através da caixa Steptronic de 8 velocidades e o sistema inteligente BMW xDrive. No que toca á eficiência, o 545e xDrive tem homologado um consumo médio WLTP de 2,1 a 2,4 l/100 km de gasolina, 15,4 a 16,3 kWh de energia elétrica e emissões de 48 a 54 gr/km de CO2.

No que toca às performances, a velocidade máxima limitada a 250 km/h, os 140 km/h em modo 100% elétrico e uma aceleração dos 0-100 km/h em 4,7 segundos. Ou seja, passa a ser o BMW híbrido mais poderoso e veloz com motor de seis cilindros.

O sistema do 545e xDrive oferece, graças a uma bateria de 400 volts de iões de lítio posicionada debaixo do banco, uma autonomia em modo 100% elétrico entre 54 e 57 quilómetro. A necessidade de arrumar os controlos do sistema híbrido reduziu, ligeiramente, a capacidade da bagageira para 410 litros.

O carro tem três modos de condução: Híbrido, Sport e Electric. O modo “Hybrid” é o utilizado por defeito, o que permite agilizar a utilização equilibrada das duas energias disponíveis, sendo possível escolher o modo “Electric” como modo por defeito, fazendo essa escolha através do iDrive. Seja como for, a parte elétrica está sempre ativa e o motor térmico só entra em ação quando se carrega mais no acelerador ou quando é exigida mais capacidade. Estando ligado ao sistema de navegação, o sistema utiliza os seus recursos da melhor maneira para ser o mais eficiente possível.

Se carregar duas vezes no botão Hybrid, desbloqueia o modo “Hybrid Eco Pro” que tem várias funções como rolar “à vela”, utilização do sistema de navegação para otimizar mais ainda a regeneração da energia da travagem. Depois há o modo Sport que faz o motor elétrico ajudar o propulsor térmico para oferecer os 394 CV disponíveis, com a caixa a usar uma afinação mais desportiva. O modo Electric limita a velocidade a 140 km/h e pode ser usado até 57 km ou até haver energia na bateria.

O carro terá um som especial para quando andar em modo elétrico ou até velocidades de 30 km/h, sem perturbar os ocupantes. O “Active Sound Experience” também será usado no modo Sport, para oferecer um som mais intenso e profundo.

A digitalização atingirá um pico com o 545e xDrive graças ao BMW eDrive Zone (que facilita a troca entre modos de condução consoante o dinamismo da estrada e a entrada em cidades com zonas de baixas emissões) oferecendo, ainda, recompensas por condução responsável através do programa BMW Points. Pode, também, saber onde estão os carregadores, a previsão do tempo de espera para recarregar, bem como cafés de restaurantes na zona. O BMW Charging permite, na Alemanha, reservar um ponto de recarga para chegar, carregar e seguir viagem. Depois, a BMW app terá todas as informações necessárias do sistema, da carga, do pré-aquecimento, enfim, tudo o que é preciso saber.