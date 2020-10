A BMW anunciou o lançamento de uma nova edição especial limitada a 250 unidades, denominada First Edition. Esta vai ser utilizada nos dois SUV desportivos X5 e X6 M Competition e acrescenta detalhes exclusivos e diferenciadores. Começando pelo exterior, os clientes podem personalizá-los com as cores Frozen Dark Silver e Frozen Marina Bay Blue. Para além disso, as jantes de de 21 polegadas na dianteira e 22 na traseira recebem acabamento em preto brilhante, enquanto o exterior ganha detalhes em fibra de carbono. A exclusividade continua no interior com acabamentos específicos e a utilização de Laranja Sakhir nos pespontos dos bancos desportivos.

Quanto ao motor, tanto o X5 M como o X6 M Competition estão equipados com o motor V8 4.4 litros biturbo com 625 cavalos e 750 Nm de binário. No que toca a performances, o X5 M Competition cumpre o 0-100 km/h em 3,8 segundos, os 0-200 km/h em 13,2 segundos, com velocidade máxima de 250 km/h. valores estes replicados no X6 M. Por fim, tanto o BMW X5 M como o X6 M são produzidos em Spartanburg, Estados Unidos da América, e o período de reservas destas edições limitadas já começou.