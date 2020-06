Os nossos camaradas do sítio Carscoops “apanharam” a próxima geração do BMW Série 2 Active Tourer, nomeadamente, o interior.

A maior mudança face ao atual modelo estáno tabliê que adota uma estrutura semelhante á da Mercedes para vários dos seus carros. Assim, se acordo com as fotos que publicamos com a devida vénia ao Carscoops, mostra um enorme ecrã curvo que vai até mais de meio do carro. A enorme placa mostra dois ecrãs, um para o painel de instrumentos, outro para o sistema de info entretenimento. Este segundo ecrã albergará quase todos os controlos e funções do carro. Muito diferente daquilo que é habitual na BMW.

As saidas de ar do sistema de climnatização estão localizadas de uma forma menos convencional. O volante também será novo.

A base do carro será a plataformna UKL2, a mesma do Série 1 e do X1 e X2. O novo Série 2 Active Series será ligeiramente maior que o carro atual, compensando o facto da versão de sete lugares não regressar na segunda geração. As motorizações serão as mesmas do Série 1. Todos terão tração dianteira e caixa manual de seis velocidades, depois consoante os níveis de equipamento, podem ter caixa automática de 8 velocidades e tração integral xDrive. O BMW Série 2 Active Tourer estará á venda no final do ano.