O grupo BMW tem um plano de sustentabilidade que reforça o seu compromisso com os objetivos do acordo climático de Paris. E por isso, as marcas BMW e Mini com sistemas híbridos Plug In ou 100% elétricos a valerem, hoje, 13,3% das vendas do grupo, bastante acima da média dos construtores mundiais que está nos 8%. E a BMW espera que esse número suba para 25% em 2021 e para 50% em 2030.

O programa de sustentabilidade tem como objetivo ajudar a colocar mais de 7 milhões de veículos eletrificados no mercado mundial em 2030, sendo que dois terços devem ser 100% elétricos. Isso ajudará, também, com o contributo de modelos como o novo iX3 ou o recente 545e xDrive, ou ainda os futuros i4 e iNext, reduzir as emissões da BMW cerca de 40% em 2030.

Outro objetivo da BMW é oferecer aos clientes o “Poder de Escolha”, ou seja, um consumidor que deseje um BMW pode escolher, dentro da mesma gama, se quer um motor a gasolina ou diesel, com hibridização suave com tecnologia de 48 volts, híbrido Plug In ou 100% elétrico. E essa é uma estratégia que a BMW vai estender a toda a sua gama.

No mesmo caminho para a neutralidade carbónica e para uma sustentabilidade maior, o grupo BMW vai rever a utilização de certos materiais, incrementar a reciclagem, usar energias renováveis em toda a produção. Desta forma, a BMW evitará enviar para a atmosfera 10 milhões de toneladas de CO2 nos próximos 10 anos. E se na Europa é exigido uma quota de reciclagem de 50%, o grupo BMW já está a caminho dos 95%.