BMW 420d Coupé – Ensaio Teste

Texto: Guilherme André

Opção Diesel continua a ser importante

O BMW Série 4 tem dado que falar pelo design da grelha desde o lançamento das primeiras fotos. Este novo estilo adotado pela marca alemã tem gerado as mais diversas opiniões, contudo, há muito mais para falar nesta nova geração do coupé alemão. Em ensaio, testámos o Série 4 com a motorização 420d, a mais procurada em Portugal na anterior geração. Vai manter o legado?