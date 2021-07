BMW 320e – Ensaio Teste

Texto: Guilherme André

O híbrido plug-in mais acessível do Série 3

Com o acelerar de procura por motorizações eletrificadas, todos os fabricantes começam a investir neste tipo de soluções. No caso da BMW, são cada vez mais as propostas híbridas plug-in, sendo o BMW 320e uma delas. Esta que é a versão eletrificada mais acessível do Série 3, situando-se num patamar inferior ao 330e, pode também ser visto como uma espécie de solução mais “ecológica” ao famoso e muito procurado 320d, graças a um preço semelhante. Com 204 cv e mais de 50 km de autonomia elétrica, pode ser visto como uma alternativa ao Diesel?