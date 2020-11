BMW 120d – Ensaio Teste

Texto: João Isaac

Tração dianteira. E que mal tem isso?

As diferenças estéticas são óbvias, mas a principalmente diferença nesta nova geração do BMW Série 1 não se vê, sente-se. A tração faz-se agora às rodas da frente, contrariando a tradição da marca e do modelo. No entanto, este 120, com motor Diesel de 190 cavalos, promete não só oferecer a eficiência que todos valorizamos, bem como continuar com uma dinâmica tipicamente BMW, ainda que seja, inevitavelmente, um pouco diferente. Considerando a unidade que conduzimos, a versão desportiva M com a caixa automática Steptronic, o 120d tem tudo para se destacar como um dos melhores compactos Diesel com aspirações desportivas da atualidade, com um bom nível conforto de utilização no quotidiano, mantendo as médias de consumo em valores simpáticos, e com uma capacidade dinâmica acima da média.