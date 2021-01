A BFGoodrich está intimamente ligada com a prática de todo-o-terreno graças aos pneus cardados. No entanto, a empresa decidiu aventurar-se noutro nicho de mercado, como é o caso das escovas limpa para-brisas. De facto, a BFGoodrich deicidiu criar um produto feito especialmente para pick-ups e SUV que gostam de “sujar as rodas” num passeio longe do alcatrão. No entanto, não se limitaram a fazer umas escovas quaisquer, mas sim um produto extremamente robusto. De acordo com a marca, foram inspiradas nos pneus All-Terrain T/A KO2 e todas estão equipadas com a denominada “Scrub-X Extreme Weather Performance” que pretende limpar de forma rápida e eficiente insetos, chuva, neve ou lama, ou seja, tudo o que podemos encontrar num passeio todo-o-terreno.

Para além disso, as lâminas apresentam uma tecnologia “repelente” que impede a entrada de lama, chuva, neve ou gelo. Por fim, possui ainda uma espécie de suspensão para ter sempre contacto com o para-brisas. A grande questão que se coloca é: Será mesmo necessário? Se é praticante de todo-o-terreno, sabe que umas boas escovas limpa para-brisas são importantes para manter a visibilidade intacta, ou pelo menos o melhor possível. Contudo, de referir que este produto custa 79,99 dólares (cerca de 66 euros), ou seja, não é propriamente um produto barato.