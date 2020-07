Sem justificação aparente e sem sucessor designado, Bernhard Maier vai deixar de ser o CEO da Skoda após quase cinco anos de excelente trabalho.

A Skoda não aceitou revelar se Bernhard Maier, com 60 anos, vai ocupar outro posto dentro do grupo VW ou quais as razões para esta situação. Sabe-se que o conselho de siupervisão está em busca de um sucessor que, naturalmente, será anunciado até fona do mês.

Em cominicado, o presidente da Skoda, o CEO do grupo VW, Herbert Diess, referiu que os anos passados por Maier na casa checa foram os melhores da história longa de 125 anos da marca. Por isso “quero agradecer ao Bernhard Maier pelas quase duas décadas de sucesso, primeiro na Porsche e depois na Skoda.”

Esta alteração, inesperada, surge na esteira de mais uma mexida na gestão de topo do grupo VW, que viu Herbert Diess deixar o cargo de CEO da marca Volkswagen (substituído por Ralf Brandstaetter) e a partida de Andreas Renschler, o patrão da divisão de pesados da VW, para a reforma.

Alguns rumores vindos da Alemanha dizem que Bernhard Maier deverá ser o novo CEO da Porsche, ele que foi responsável pelas vendas e marketing da casa de Zuffenhausen até ser nomeado CEO da Skoda em 2015.