Com 7199 unidades vendidas, a Bentley tem o melhor primeiro semestre de sempre. China é o maior mercado pela primeira vez.

A Bentley apresentou os resultados referentes ao primeiro semestre de 2021. Entre janeiro e junho, a marca de luxo britânica vendeu 7199 veículos, número esse que torna o primeiro semestre de 2021 o melhor de sempre da história da marca. Relativamente a modelos, sem grande surpresa, o Bentayga é o mais vendido com 2766 unidades. Este é seguido pelo Continental GT (coupe e cabrio) com 2318 unidades e o Flying Spur com 2063 unidades.

Apesar do SUV ter um papel importante, a discrepância de vendas face aos restantes modelos não é tão grande como na Aston Martin em que o DBX representa mais de metade das vendas. Ou seja, a Bentley está com uma gama de modelos bastante equilibrada e que agrada a um vasto leque de clientes.

No que diz respeito a mercados, o chinês foi o que teve a melhor performance ao ser responsável por 2155 unidades vendidas, seguido pela América do Norte e do Sul (2049 unidades) e o europeu (1142 unidades).