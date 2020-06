Pode estar a dizer que 20 mil carros vendidos em quatro anos não é nada – dá 5 mil carro por ano! – mas se pensar que estamos a falar de um SUV de uma marca como a Bentley, as coisas são bem diferentes.

O carro foi lançado em 2016 e a casa britânica já produziu 20 mil unidades de um carro luxuoso que custa entre 170 mil e mais de 300 mil euros, em Portugal. É um marco assinalável que vem reforçar a ideia que os SUV são mesmo os carros que todos querem, até os clientes Premium.

A gama Bentayga é completa com modelos que vão do Bentayga V6 ao W12, passando pelo híbrido. Este utiliza tecnologia 48 volts e um motor V6 com 445 CV que emite apenas 79 gr/km de CO2. No outro extremo está o Bentayga Speed com 600 CV e 305 km/h de velocidade máxima.