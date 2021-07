O Bentley Flying Spur Hybrid Odyssean Edition apresenta detalhes exteriores e interiores exclusivos desenvolvidos a partir do concept EXP 100 GT.

Recentemente, a Bentley apresentou o novo Flying Spur Hybrid, a versão híbrida plug-in do modelo britânico. Agora, chegou a altura de revelar a primeira edição limitada denominada Odyssean Edition. Restrita a 300 unidades, este será o primeiro Bentley de produção a implementar detalhes exclusivos desenvolvidos a partir do concept EXP 100 GT, um protótipo que mostra como será o futuro da marca britânica na era eletrificada.

Face à versão base do Bentley Flying Spur Hybrid, esta edição limitada diferencia-se especialmente no interior. O revestimento é feito com recurso a lã britânica que foi transformada em fio especialmente feito para a Bentley. Este é o primeiro passo da marca na utilização de lã sustentável de forma mais abrangente, onde se inclui o desenvolvimento de um tecido que misture lã com poliéster reciclado. Já o tablier é finalizado num folheado de madeira Koa. Para melhorar a sustentabilidade, só foram aplicadas três camadas de laca, ou seja, menos 90% do que nos folheados tradicionais. A Bentley indica ainda que a madeira Koa é proveniente de florestas geridas de forma sustentável no Havai e, para além disso, a marca britânica planta três árvores por cada uma que derruba.

No exterior encontramos detalhes exclusivos como é o caso das jantes de 21 polegadas, para-choques, contornos dos faróis e cromados laterais revestidos por uma nova cor denominada Pale Brodgar. O Bentley Flying Spur Hybrid está equipado com o motor V6 de 2.9 litros, acompanhado por um motor elétrico, debita uma potência combinada de 544 cv e 750 Nm de binário. Com estes números é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,3 segundos, contudo, o principal ponto a favor desta solução é a possibilidade de ter consumos mais contidos do que as variantes V8 e W12, bem como, andar em modo elétrico. Neste capítulo, a bateria de 14.1 kWh garante uma autonomia de até 40 km.