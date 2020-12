Tal como já demos conta aqui no AutoMais, a Bentley vai passar a ser controlada pela Audi dentro do Grupo Volkswagen. Esta medida, em conjunto com a manutenção da Lamborghini no Grupo, é uma espécie de “arrumar a casa” para que o futuro seja positivo a todos os envolvidos. No caso da Bentley, Adrian Hallmark vê esta transição com felicidade. De facto, o líder da marca britânica acredita que “nos vamos ter muito mais sinergias com a Audi entre cinco a dez anos do que com a Porsche porque a Porsche é mais desportiva, enquanto nós estamos mais focados no luxo do que no desportivismo”, afirmou Hallmark em declarações à Automotive News.

De relembrar que a Bentley vai ficar sobre o controlo da Audi em março de 2021, uma das medidas de restruturação que permite às duas marcas um desenvolvimento conjunto de estratégias de eletrificação.

Fonte: Automotive News