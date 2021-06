Sendo uma marca de luxo, a Bentley quer dar aos clientes aquilo que promete: perfeição. Para tal, decidiram criar um Centro de Excelência para acabamento de veículos que realizam a verificação de forma artesanal antes das unidades saírem da fábrica de Crewe. O primeiro a passar por este processo meticuloso foi um Bentley Bentayga V8.

Os 50 artesãos escolhidos criteriosamente vão realizar, dependendo do modelo, uma lista de verificação de 500 a 650 pontos, que leva mais de duas horas para ser concluída, com 20 carros por semana a passarem por uma auditoria de qualidade ainda mais abrangente, de forma a garantir a perfeição em cada carro. “Cada modelo da Bentley sempre foi construído artesanalmente e verificado tendo em conta os mais elevados padrões. O novo Centro de Excelência para Acabamento de Veículos leva ainda mais longe os nossos padrões meticulosos. Os colaboradores usam luvas brancas, para garantir que os nossos carros produzidos artesanalmente deixam as instalações sem nenhuma impressão digital. A sua competência e paixão são apoiadas por inovações digitais, como a Inteligência Artificial, para garantir que os nossos automóveis atuais e futuros continuam a atender às altas expectativas dos nossos clientes”, refere Peter Bosch, Membro do Conselho de Produção da Bentley Motors.

“O investimento nesta instalação é o mais recente passo na transformação do nosso local de trabalho, à medida que construímos a Bentley para o futuro, reinventando a nossa fábrica para se preparar para o próximo estágio do nosso crescimento. O nosso campus moderno e colaborativo – um local inovador, de impacto ambiental neutro – desempenha um papel fundamental para ajudar a cumprir as nossas ambições Beyond100.”, acrescentou.