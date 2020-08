Em 2019, A Bentley levou um Continental GT à subida de Pikes Peak com um objetivo de se tornar no carro de série mais rápido da prova. Com Rhys Millen ao volante, o Grand Tourer realizou a subida em 10:18.488 segundos e tornou-se o novo recordista. Para comemorar este feito, a marca de luxo britânica decidiu criar uma edição limitada a 15 unidades.

O Continental GT Pikes Peak distingue-se pela cor verde, idêntica à utlizada na unidade que conquistou o recorde, e recebe também alguns detalhes em preto. O exterior é completo pelas jantes de 22 polegadas e, para quem preferir, pode personalizar o GT com a grelha opcional onde se encontra o número 100, uma homenagem aos 100 anos de história da marca. Tudo isto é acompanhado pelo motor 6.0 litros W12 bi-turbo que atinge 635 cavalos e 900 Nm de binário. Assim, o Continental GT acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 333 km/h.

Por fim, os detalhes exclusivos continuam no interior. Os 15 “felizardos” vão encontrar um revestimento em alcantara, acompanhado por detalhes que diferenciam esta edição especial das restantes, como por exemplo, o percurso de Pikes Peak desenhado no tablier. A produção é feita em Crewe, na sede da Bentley.