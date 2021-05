A Bentley decidiu aumentar a gama do Bentayga com a nova versão S. Como seria de esperar, a letra significa que estamos perante uma variante de cariz mais desportivo do SUV britânico. Porém, é preciso posicioná-la na atual gama do Bentayga. O S é, de facto, mais desportivo do que as versões base, mas não é tão focado na performance como o Bentayga Speed que se mantém como o topo de gama. Seja como for, esta versão intermédia diferencia-se pela adição de detalhes em preto, novas jantes de 22 polegadas, o logo “S” presente na carroçaria, asa traseira de maiores dimensões, bem como, um novo sistema de escape desportivo.

No interior, o Bentayga S recebe novos bancos, costuras exclusivas e revestimento em alcantara. A Bentley inclui ainda alguns detalhes coloridos no painel de instrumentos, consola central e portas. Ao nível mecânico, o Bentley Bentayga S está equipado com um modo de condução Sport específico que melhora o feeling da direção, gera uma resposta ao acelerador mais enérgica e garante uma afinação de suspensão 15% mais firme. Destaque ainda para a inclusão do Bentley Dynamic Ride com controlo de rolamento de carroçaria de série. Este sistema consegue reagir ao adornar de carroçaria em meros 0,3 segundos, aplicando até 1300 Nm de binário para contrariar o movimento.

Debaixo do capot não há novidades, ou seja, está equipado com o motor V8 de 4.0 litros biturbo que debita 550 cv e770 Nm de binário, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de 290 km/h.