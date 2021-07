As novas jantes de 22 polegadas, criadas pelos especialistas da Bucci Composites, ajudam a reduzir 24 kg do peso total do Bentley Bentayga.

O Bentley Bentayga tem agora, em opção, as maiores jantes de fibra de carbono já utilizadas num carro de produção. O SUV de luxo, vai “calçar” jantes de 22 polegadas criadas pelos especialistas da Bucci Composites e vão estar disponíveis através da Mulliner. Para além do visual marcante, estas jantes oferecem várias melhorias face às convencionais, como é o caso da redução do peso total do SUV em 6 kg por roda. Por outro lado, a rigidez ajuda a reduzir o desgaste do pneu.

Por fim, o preço não foi revelado pela Bentley, mas a marca britânica referiu que as mesmas vão estar disponíveis por encomenda antes do fim do presente ano através da Mulliner. Estas podem ainda ser acompanhadas por outros componentes em fibra de carbono disponíveis no programa de personalização como é o caso de lábio dianteiro, difusor, soleiras, entre outros.