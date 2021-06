A Bentley deu início ao período de encomenda do novo Bentayga Hybrid na Europa. Apos ter sido introduzido nos mercados chinês e norte-americano, o SUV de luxo eletrificado vai chegar aos clientes europeus que estejam interessados na junção entre as qualidades reconhecidas do Bentayga e a eletrificação. De relembrar que o Bentley Bentayga Hybrid passou por uma renovação no início do presente ano que lhe conferiu um visual já aplicado nos Bentayga com motores puramente térmicos, os que usam o motor V8 e os de topo de gama com motores V12.

Nesta versão híbrida plug-in, o SUV está equipado com o motor V6 de 3.0 litros biturbo associado a um motor elétrico que, em conjunto, debitam uma potência máxima de 450 cv e 700 Nm de binário. A bateria de 17,3 kWh garante uma autonomia elétrica de 40 km e a aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em 5,5 segundos.

Já o interior, o renovado Bentayga Hybrid destaca-se pela inclusão de novos materiais e acabamentos, bem como, novo volante e painel de instrumentos, pela primeira vez, totalmente digital. As informações do sistema de infotainment são transmitidas através do novo ecrã central de 10,9 polegadas.

Por fim, o Bentley Bentayga Hybrid é o primeiro de dois novos híbridos previstos pela marca britânica do Grupo Volkswagen para o presente ano. Após este início de período de encomendas, as primeiras entregas estão previstas para as próximas semanas.