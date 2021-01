A Bentley revelou a atualização estética do Bentayga Hybrid, o primeiro de dois modelos plug-in que vai apresentar em 2021. Esta versão eletrificada recebe assim o visual já aplicado nos Bentayga com motores puramente térmicos, os que usam o motor V8 e os de topo de gama com motores de doze cilindros.

O propulsor híbrido mantém as suas especificações, juntando o motor V6 3.0 litros, com dois turbos, a um elétrico para uma potência total de cerca de 450 cavalos e 700 Nm de binário. A sua autonomia elétrica é praticamente 50 quilómetros e a aceleração de 0 a 100 km/h demora apenas 5,5 segundos. A velocidade máxima roça os 260 km/h.

Por fora, destaca-se a secção dianteira mais elevada com faróis de dimensão mais reduzida e atrás o SUV da Bentley recebeu uma nova porta da bagageira, também com nova iluminação de desenho elíptico. No habitáculo há também novos materiais e acabamentos, destacando-se ainda o novo volante e o painel de instrumentos, pela primeira vez, totalmente digital. O infotainment é, igualmente, novo e com display de 10,9”.