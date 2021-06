A Bentley revelou, recentemente, o Continental GT3 que vai correr em Pikes Peak. Agora, revelaram que o volante utilizado neste carro de competição vai ter mais do que um tipo de utilização. De facto, o volante criado numa parceria entre a marca britânica e a Fanatec, empresa que se dedica à criação de hardware para simuladores de condução, tem um mecanismo que pode ser utilizado na vida real ou no mundo virtual. Feito em fibra de carbono e magnésio, tem vários comandos, todos eles funcionais, com um ecrã digital ao centro.

“Este é o volante mais avançado que já fizemos e será utilizado num carro que é simplesmente fantástico e que é a definição de “cool”. Tivemos a honra de fazer um volante icónico para um carro icónico que vai correr na lendária subida de Pikes Peak, e os nossos clientes podem fazer parte disto ao conduzir com exatamente o mesmo volante num simulador”, revelou Thomas Jackrmeier, CEO da Fanatec. Para já, nenhuma das empresas revela o preço deste produto, mas o mesmo só deverá ser conhecido após a realização da prova.