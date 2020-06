Pressionada pela fuga de várias imagens para a internet, a Bentley encurtou a espera pela revelação do novo carro que será feita, então no dia 30 de junho.

Não houve, até agora, forma de confirmar a autenticidade das fotos, mas alguns orgãos de comunicação britânicos, habitualmente bem informados sobre as marcas da Grã-Bretanha, dizem que estas são as imagens do renovado Bentley Bentayga.

O que não é uma surpresa, já que a casa britânica do grupo VW estava a preparar uma renovação de meio de ciclo para o SUV de luxo. Caso se confirme a veracidade das fotos, a renovação é muito ligeira, com os faróis a ficarem mais ovalizados, a grelha inferior foi redesenhada o mesmo se passando com os nichos dos faróis de nevoeiro. A enorme grelha dianteira foi suavizada. Atrás, desconhece-se a extensão da mudança, mas acredita-se que terá novos farolins e um para choques redesenhado.

No interior, as mudanças são ainda menores e no que toca aos motores, não haverá nenhuma novidade sensível. Apenas alterações para maior eficiência no W12, o V8 manter-se-á igual e a versão híbrida Plug In ainda não será desta que se vai estrear. Grande incógnita está no motor diesel, retirado da gama em 2018, mas debaixo de um coro de protestos dos clientes da marca. Tendo em conta isso e o facto da Audi ter motores turbodiesel de grande capacidade e performance, a Bentley pode “virar o bico ao prego” e voltar a oferecer uma variante diesel.

Quanto ao sistema de info entretenimento, muito criticado por ser “barato” face ao que Audi e Porsche oferecem, será o mesmo do Continental GT e do Flying Spur. O equipamento tecnológico de segurança e ajuda à condução também serão enriquecidos.