A atual geração do Bentley Flying Spur é um veículo que combina luxo com performance. No entanto, a marca britânica decidiu acrescentar um ligeiro toque de desportivismo com novos equipamentos, algo que denominaram de Styling Specification.

Com este equipamento, a Bentley oferece alguns detalhes em carbono. Começando pela dianteira, surge uma “tímida” asa. Já nas laterais as saias, igualmente em carbono, são subtis, enquanto na traseira surge um modesto difusor e uma pequena asa traseira. Ou seja, a Styling Specification é uma espécie de retocar, muito ligeiro, de imagem. Porém, de destacar que todos estes equipamentos foram feitos à medida de modo a garantir que não interferem com a aerodinâmica ou sistemas eletrónicos do veículo. O preço ainda não foi revelado, mas para quem tem possibilidades de comprar um Bentley Flying Spur, uns pequenos detalhes em carbono não serão problema.