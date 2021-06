Bebé a “brincar” com iPad acaba por fazer atualização ao Tesla da mãe que custou 8400€

Provavelmente já viu uma criança a mexer num tablet como se já o fizesse há anos. Segundo conta um vídeo que rapidamente se tornou viral, um bebé com somente 10 meses deixou a sua mãe com uma despesa avultada. Em causa está a realização de uma compra no valor de 8400€ de uma atualização com