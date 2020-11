A fotografia do resultado deste acidente com um Tesla Model 3 no estado do Oregon, Estados Unidos da América, é impressionante. Felizmente, o condutor sobreviveu para contar a história depois de ter batido num poste, partindo-o pela base.

O Tesla protegeu o seu ocupante, mas desfez-se em mil pedaços, inclusivamente a bateria, cujos fragmentos deram início a um pequeno incêndio numa casa perto do local do acidente. Os destroços do pack de baterias acabaram assim dentro de duas propriedades, numa delas atingindo uma pessoa, sem gravidade, e noutra provocando até um pequeno incêndio ao aterrar em cima da roupa da cama.

A polícia avança que o condutor devia estar a circular a cerca de 160 km/h, sendo que uma das rodas que se partiu embateu violentamente contra a parece de um prédio, danificando a canalização e provocando ainda uma inundação. O condutor chegou a abandonar a zona, mas foi intercetado pelas autoridades a alguns quarteirões e veio a confirmar-se que estava sob a influência de drogas.