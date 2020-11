O crescimento de vendas de veículos elétricos mostra que a transição está a ser bem aceite pelos portugueses. No entanto, é necessário acompanhar o crescimento com infraestruturas de carregamento que suportem os clientes que já têm veículos eletrificados, mas também aqueles que estão a pensar comprar um novo carro elétrico. Perante isto, a Câmara Municial do Barreiro decidiu investir na instalação de 90 postos de carregamento.

“vão ser instalados de forma equilibrada pelo concelho, junto a zonas residenciais, em vez das habituais zonas de passagem, sem nunca pôr em causa as condições de acessibilidade, mobilidade e estacionamento”, refere Rui Braga, vereador do Planeamento, Ordenamento do Território e Informação Geográfica, citado pela Lusa. Este novo projeto de mobilidade junta-se a outras medidas tomadas como a renovação total da frota de autocarros para gás natural.

Fonte: Lusa