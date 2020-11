Tal como referimos no Zagato Iso Rivolta GTZ, Itália é a terra de carroçadores míticos na indústria automóvel. Contudo, nem sempre são criações “normais” como mostra a Aznom Automotive que revelou uma espécie de SUV de luxo com base numa Dodge Ram, uma pick-up norte-americana. Parece uma junção improvável, mas mais uma vez vemos que tudo é possível. De acordo com Marcello Meregalli, líder da empresa, esta criação inspirou-se no carro presidencial dos EUA, o denominado “The Beast” que foi criado através de um conceito semelhante.

Tendo em conta que a base é a de uma pick-up, o Palladium é, de acordo com o fabricante, um sedan de luxo com argumentos para passeios fora-de-estrada. Quanto ao visual, este recebe um capot alongado com uma grelha iluminada e faróis retangulares em LED. A caixa aberta é agora fechada numa espécie de estilo coupé. Se por fora é difícil de assimilar algumas linhas, no interior é onde revela, realmente, o luxo que emana. O habitáculo é revestido por couro e apontamentos em madeira, sendo que os dois bancos traseiros são de estilo poltrona. Os passageiros da segunda fila são ainda acompanhados por um frigorífico e copos de cristal.

Tendo em conta que este veículo mede praticamente seis metros de comprimento e pesa 2650 kg, é necessário um motor à séria e, por isso, este sedan de luxo está equipado com um bloco V8 Hemi biturbo utilizado na Ram. Após algumas modificações da Monza Garage a potência ascende aos 710 cavalos e 950 Nm de binário. Por fim, de referir que apenas serão produzidas 10 unidades do Aznom Palladium.

Fonte: Aznom Palladium